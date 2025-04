Vacanze hot per la tennista | look di fuoco al chiaro di luna

Vacanze hot per la tennista: look di fuoco al chiaro di luna (Instagram) – Ilveggente.itInsomma, lasciatecelo dire: Eugenie Bouchard è una trasformista, in un certo senso, un personaggio estremamente istrionico che sa sempre come fare in modo che il pubblico parli di lei. Anche adesso che il tennis è praticamente alle spalle, la spunta sempre: ogni giorno c’è un buon motivo per accendere i riflettori sulla bella canadese, ragion per cui, in un modo o nell’altro, è costantemente al centro del dibattito. Ilveggente.it - Vacanze hot per la tennista: look di fuoco al chiaro di luna Leggi su Ilveggente.it Anche stavolta è riuscita a fare centro al primo scatto: ha scelto un abito talmente sexy che il successo delle sue foto era assicurato.Sui social network si lascia ammirare nelle versioni più disparate. Un giorno è una giardiniera sexy, quello dopo è una sportiva che in mente ha una cosa soltanto: allenarsi e diventare sempre più forte. Di tanto in tanto è una vacanziera con indosso i bikini più sensuali che il mercato abbia da offrire, quello dopo si trasforma in Cristina Aguilera.hot per ladialdi(Instagram) – Ilveggente.itInsomma, lasciatecelo dire: Eugenie Bouchard è una trasformista, in un certo senso, un personaggio estremamente istrionico che sa sempre come fare in modo che il pubblico parli di lei. Anche adesso che il tennis è praticamente alle spalle, la spunta sempre: ogni giorno c’è un buon motivo per accendere i riflettori sulla bella canadese, ragion per cui, in un modo o nell’altro, è costantemente al centro del dibattito.

Cosa riportano altre fonti

Il metodo dei “trenta minuti a testa” brevettato da una mamma per godersi davvero le vacanze con i figli - Una mamma ha brevettato insieme al compagno un metodo rivoluzionario per godersi davvero le vacanze insieme ai bambini, una sorta di staffetta tra genitori che potranno occuparsi dei piccoli e rilassarsi, seguendo un timer.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giulia Salemi svela i suoi piaceri inconfessabili: “Guilty pleasure hot? Io sono una nonna” - Quali sono i piaceri inconfessabili di Giulia Salemi? Da quello in cucina a quello beauty, dal guilty pleasure di quando era bimba fino a quello hot, ecco cosa ha confidato a Fanpage.it.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - Milano, 21 aprile 2025 – Omicidio a Milano, nella domenica di Pasqua. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile, un domestico filippino di 61 anni , Angelito Acob Manansala, è stato strangolato all’interno di un appartamento di via Randaccio, zona Arco della Pace, dove lavorava. L’uomo sarebbe stato ucciso da un ladro che si era intrufolato in casa per rubare e, probabilmente, pensava di non trovare nessuno. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anna Kalinskaya, il bacio a Sinner agli US Open è la vittoria dell'amore; Chiara Ferragni, l’outfit da tennis “sbagliato”: “È il look meno appropriato”; Melissa Satta e il video “recap” della vacanza. Pioggia di critiche dagli hater: «Parassiti»; Vacanze hot per la tennista: look di fuoco al chiaro di luna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne