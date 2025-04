McTominay fa impazzire Napoli | vittoria Scudetto +3 sull’Inter

Napoli di Antonio Conte sono bastati sette minuti per mettere in discesa il match contro il Torino. La sconfitta dell’Inter, contro la Roma, carica gli azzurri, che fin dal calcio d’inizio partono forte, mettendo alle corde la squadra di Vanoli.Napoli, vittoria Scudetto: McTominay fa impazzire Conte (LaPresse) – Calciomercato.itLa rete che sblocca la partita arriva, così, prestissimo, dopo circa 400 secondi di gioco. A sbloccare la sfida è il solito McTominay, bravissimo ad inserirsi e a sfruttare al massimo un assist di Anguissa. Prima della chiusura del primo tempo arriva così il raddoppio ancora dello scozzese. Stavolta il passaggio vincente è di Politano.Nella ripresa entra in campo un Torino più voglioso, ma il Napoli non corre troppi rischi e sfiora il tris con Billing, che colpisce la traversa. Calciomercato.it - McTominay fa impazzire Napoli: vittoria Scudetto, +3 sull’Inter Leggi su Calciomercato.it Ecco come è andata la partita del Maradona. In serata si è giocato anche a Bergamo, per la 34esima giornata di Serie AAldi Antonio Conte sono bastati sette minuti per mettere in discesa il match contro il Torino. La sconfitta dell’Inter, contro la Roma, carica gli azzurri, che fin dal calcio d’inizio partono forte, mettendo alle corde la squadra di Vanoli.faConte (LaPresse) – Calciomercato.itLa rete che sblocca la partita arriva, così, prestissimo, dopo circa 400 secondi di gioco. A sbloccare la sfida è il solito, bravissimo ad inserirsi e a sfruttare al massimo un assist di Anguissa. Prima della chiusura del primo tempo arriva così il raddoppio ancora dello scozzese. Stavolta il passaggio vincente è di Politano.Nella ripresa entra in campo un Torino più voglioso, ma ilnon corre troppi rischi e sfiora il tris con Billing, che colpisce la traversa.

