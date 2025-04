Uomini e Donne Giuseppe lascia il programma | il motivo

Uomini e Donne ha dovuto dire addio anche al cavaliere forse più discusso di questa stagione del trono over. Stiamo parlando di Giuseppe che, oltre alla relazione avuta con Sabrina Zago, è diventato famoso per le continue sfide di ballo con Gianni Sperti. Inoltre anche Maria De Filippi ha espresso sempre simpatia e apprezzamenti per il cavaliere siciliano. Scopriamo perchè Giuseppe ha lasciato il programma e dove è stato visto subito dopo la registrazione.Giuseppe lascia Uomini e Donne: la decisione durante la registrazione del 27 aprile 2025Durante la registrazione del 27 aprile 2025, Giuseppe e Rosanna hanno comunicato la loro volontà di lasciare Uomini e Donne insieme. Una scelta improvvisa, che ha messo fine a settimane di tira e molla e che ha fatto emozionare l'intero studio, compresa Maria De Filippi.

