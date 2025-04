ISwiss premiata la banca ponte tra Europa e Azerbaigian

ISwiss Bank, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi del gala internazionale Millionaire Concept 2025, andato in scena nella raffinata cornice del Four Seasons Hotel di Baku. L’evento, ormai giunto alla sua quinta edizione, ha riunito esponenti di spicco della finanza e dell’imprenditoria globale, confermandosi come piattaforma di riferimento per i nuovi protagonisti dell’economia mondiale.Aleo è stato premiato per la capacità di ISwiss di proporre un modello bancario innovativo, inclusivo e ad alto contenuto tecnologico. A consegnare il riconoscimento è stato Agil Mamiyev, fondatore e presidente del network Millionaire Concept, che ha elogiato il percorso del banchiere italo-svizzero e il contributo della sua visione allo sviluppo del fintech internazionale. Liberoquotidiano.it - ISwiss, premiata la banca ponte tra Europa e Azerbaigian Leggi su Liberoquotidiano.it È stato Christopher Aleo, fondatore e presidente diBank, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi del gala internazionale Millionaire Concept 2025, andato in scena nella raffinata cornice del Four Seasons Hotel di Baku. L’evento, ormai giunto alla sua quinta edizione, ha riunito esponenti di spicco della finanza e dell’imprenditoria globale, confermandosi come piattaforma di riferimento per i nuovi protagonisti dell’economia mondiale.Aleo è stato premiato per la capacità didi proporre un modellorio innovativo, inclusivo e ad alto contenuto tecnologico. A consegnare il riconoscimento è stato Agil Mamiyev, fondatore e presidente del network Millionaire Concept, che ha elogiato il percorso del banchiere italo-svizzero e il contributo della sua visione allo sviluppo del fintech internazionale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Intesa Sanpaolo premiata da Global Finance come migliore banca di investimento per l’Italia - Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore Banca di investimento per l’Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca – attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo – il premio di Best Investment Bank 2025 per l’Italia. La Divisione Imi Cib si conferma, così, migliore banca di investimento per il quinto anno consecutivo. 🔗ildenaro.it

Intesa Sanpaolo premiata come migliore Banca di investimento in Italia da Global Finance - Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore Banca di investimento per l'Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca - attraverso la divisione Imi corporate & investment banking, guidata da Mauro Micillo - il premio di Best investment bank 2025 per l'Italia. La divisione Imi Cib si conferma, così, migliore banca di investimento per il quinto anno consecutivo. 🔗quotidiano.net

Bper Banca, dividendo da 0,60 euro. Sondrio, sì all’aumento di capitale - Via libera dell’Assemblea di Bper Banca al bilancio relativo all’esercizio 2024 che ha chiuso con un utile di 1,24 miliardi di euro e alla proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Contratti: Miceli (Filctem), puntare a rinnovi, presto e bene | .it; Scossa di magnitudo 4.8, paura a Catania: danni e feriti | .it; Aumenta il numero di incendi e la superficie interessata, 8.699 nel 2012 | .it; La tragica caduta dello sciatore vista dalla telecamera sul suo casco | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Christopher Aleo lancia iSwiss Pay: la nuova era dei pagamenti globali - Roma, 3 apr. – iSwiss Bank, istituto bancario fondato e guidato dal banchiere italo-svizzero Christopher Aleo, continua a rafforzare la propria posizione nel mercato internazionale con il lancio di iS ... 🔗askanews.it