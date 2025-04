Ascoli Piceno fornaia antifascista | Striscioni contro di me ma non ho paura

antifascista per il 25 aprile, denuncia "due Striscioni vigliaccamente appesi di notte" sulla sua attività in collegamento con la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7. "Sono più preoccupata per il clima irrespirabile, francamente, che si sta diffondendo in tutta Italia. . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La titolare del panificio 'L'assalto ai forni' Lorenza Roiati, autrice dello striscioneper il 25 aprile, denuncia "duevigliaccamente appesi di notte" sulla sua attività in collegamento con la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7. "Sono più preoccupata per il clima irrespirabile, francamente, che si sta diffondendo in tutta Italia. .

Ascoli Piceno, striscione contro la fornaia antifascista: «Da quel negozio un tale fetore». Il Pd incalza il sindaco: «Non resti in silenzio» - Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Lorenza Roiati, la fornaia che la mattina del 25 aprile ha affisso fuori dal suo panificio «L’assalto ai forni», ad Ascoli Piceno, uno striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Per quel gesto, simbolico e pacifico, la donna è stata avvicinata dalla polizia di Stato e identificata. «Di fronte alla solidarietà che mi è arrivata da tutta Italia, il silenzio della mia città è stato raggelante», confessa Roiati in un’intervista a Repubblica. 🔗open.online

Striscioni ad Ascoli Piceno contro la fornaia antifascista: "Non ho paura, vengo da una famiglia di partigiani" | Schlein: "Inaccettabili" - Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", è stata visitata due volte dalle forze dell'ordine dopo aver esposto un lenzuolo nel suo negozio con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ascoli Piceno, piazza canta ‘Bella Ciao’ in solidarietà della fornaia identificata dalla polizia per striscione antifascista - Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘Assalto ai Forni’ in piazza Arringo. L’imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo” in occasione della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

Striscioni ad Ascoli Piceno contro una fornaia antifascista, Schlein: "Inaccettabili" - "A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico. Quegli striscio ... 🔗msn.com

Ascoli, striscioni contro fornaia antifascista: la condanna del sindaco - Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (FdI), prende le distanze dagli striscioni affissi da ignoti nella notte contro la titolare del panificio ‘L’Assalto ai Forni’ che aveva esposto un lenzuo ... 🔗msn.com

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia antifascista. Il sindaco di Fdi: “Le vittime sono i poliziotti” - I dem: "Non lasciamo sola Lorenza Roiati". L'imprenditrice ha esposto il lenzuolo in occasione del 25 aprile ed è stata identificata dalle forze dell'ordine ... 🔗ilfattoquotidiano.it