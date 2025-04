Napoli-Torino 2-0 McTominay regala il primato agli azzurri

Napoli, 27 aprile 2025 - Ricevute le notizie migliori possibili dal Meazza, espugnato dalla Roma, al Napoli tocca fare il resto del lavoro per completare l'operazione sorpasso: battere il Torino per salire a 74 punti e staccare l'Inter, in piena crisi e fermo a 71 lunghezze. La pratica granata in sostanza va in archivio già nel primo tempo, e per la precisione sui primi e unici affondi: attacca McTominay, il Re Mida del momento (e non solo), e la palla carambola in rete due volte alle spalle di Milinkovic-Savic. Nella ripresa la traversa dice di no al tris cercato da Billing, subentrato all'infortunato Anguissa: anche il rientrante Buongiorno va ko dopo uno scatto, e queste sono le uniche cattive notizie della serata per Conte. Al netto dell'indubbio valore dei giocatori e delle opportune verifiche da predisporre per valutare le loro condizioni, è comunque troppo poco per rovinare l'atmosfera del Maradona, che festeggia per quella che ha tutta l'aria di essere la vittoria scudetto.

