Napoli Le Mani sullo Scudetto | la Vittoria sul Torino ed il Crollo dell’Inter Spianano la Strada

Napoli vede il quarto Scudetto sempre più vicino; la squadra di Antonio Conte, trascinata da un Maradona in festa, vince 2-0 contro il Torino e, complice la sconfitta dell’Inter in casa contro la Roma, mette una seria ipoteca sulla conquista del titolo di Serie A 2024-2025. Con la Vittoria contro il Torino, il Napoli . Mondouomo.it - Napoli, Le Mani sullo Scudetto: la Vittoria sul Torino ed il Crollo dell’Inter Spianano la Strada. Leggi su Mondouomo.it Ilvede il quartosempre più vicino; la squadra di Antonio Conte, trascinata da un Maradona in festa, vince 2-0 contro ile, complice la sconfittain casa contro la Roma, mette una seria ipoteca sulla conquista del titolo di Serie A 2024-2025. Con lacontro il, il

Ne parlano su altre fonti

Capello: “L’Inter ha consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli di Conte” - Capello:”Ora tutto sorride per il Napoli di Conte” Fabio Capello, ex allenatore ed opinionista televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulla lotta … L'articolo Capello: “L’Inter ha consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli di Conte” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Repubblica: “Napoli, le mani sulla Champions. Rimandato l’assalto allo scudetto” - Repubblica: “Napoli, le mani sulla Champions. Rimandato l’assalto allo scudetto”"> Il Napoli chiude la sosta con la certezza di essere tornato tra le grandi d’Europa. Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il pareggio a Venezia è stato archiviato dalla società e da Antonio Conte come un passo avanti verso l’obiettivo principale: il ritorno in Champions League. Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Se da un lato il Napoli ha consolidato il suo vantaggio su Atalanta, Juventus e Lazio nella corsa alla Champions, dall’altro il mancato successo contro il Venezia ha rappresentato ... 🔗napolipiu.com

Marca celebra la grande stagione di Lukaku: “È decisivo, lo scudetto del Napoli è nelle sue mani” - “Nessuno ha capito Romelu Lukaku meglio di Antonio Conte”. E su questo c’erano ormai pochi dubbi. Ma Marca celebra la rinascita dell’attaccante del Napoli giocando un po’ sulla sua “dieta”: meno chili più gol. E soprattutto tanto, tantissimo gioco. All’Inter per sua stessa ammissione pesava 101 chili e a Napoli ora è a 99. “Ora il mio peso ideale è diverso: 102 chili”. Marca scrive che “ha funzionato”. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, lo scudetto è nelle tue mani; Napoli e Inter, sfida scudetto per i tifosi: «Ora è tutto nelle nostre mani»; Napoli, Lobotka: La lotta scudetto? Tutto nelle nostre mani; LOTTA SCUDETTO - Mora: E' una guerra di nervi, ma il Napoli ha il destino nelle proprie mani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli adesso sogna lo scudetto: i tifosi impazziti per la vittoria della Roma - Per quel che riguarda la squadra anti Toro, Raspadori è alle prese con l'influenza e dunque il piano del 4-4-2 con Jack e Lukaku dovrebbe essere definitivamente sfumato. In attesa di capire se Raspa ... 🔗msn.com

Napolimania: Lukaku-McTominay, la doppia vittoria di Conte. Meno male che Big Rom era "finito" - Un successo autoritario, maturato nel segno di Romelu Lukaku e Scott McTominay. Il Napoli tiene vivo il sogno Scudetto trascinato dai due pupilli di Antonio Conte,. 🔗calciomercato.com

Scudetto, i tifosi del Club Napoli di Madrid ci credono più che mai - C’è una schiera di tifosi azzurri lontani da Napoli che dopo la vittoria di sabato sul Monza, e la successiva sconfitta dell’Inter a Bologna, credono più che mai ... 🔗msn.com