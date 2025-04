Pagelle Napoli-Torino 2-0 | McTominay fenomenale Conte si prende la vetta a +3 sull’Inter

Una doppietta di Scottpermette aldi battere il2-0 e di salire a +3inalla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antoniodiventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di, che sale così a quota 11 gol in Serie A. L’unica nota stonata sono gli infortuni di Buongiorno e Anguissa, entrambi da valutare in vista del match di Lecce.Meret 6Pochi pericoli dalle sue parti. Preciso nell’ordinaria amministrazioneDi Lorenzo 7Vede ed esegue il filtrante per Anguissa nell’azione del vantaggio.