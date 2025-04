Palermo espugna Catanzaro | 1-3 senza appello e playoff nel mirino

Palermo espugna il “Ceravolo” di Catanzaro con un netto 3-1, in una partita valida per la corsa ai playoff. Un match che ha visto i rosanero dominare gran parte dell’incontro, nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa.Primo tempoLa partita inizia con un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Nei primi minuti, al 3?, subito un brivido per i padroni di casa con Pigliacelli che sbaglia il rinvio, ma Brunori non ne approfitta. Al 9?, il Palermo passa in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Bonini, che nel tentativo di anticipare Pohjanpalo su cross di Brunori, insacca di testa nella propria porta. I rosanero continuano a macinare gioco e al 26? trovano il raddoppio con Segre, bravo a finalizzare un contropiede orchestrato da Brunori. Il Catanzaro fatica a reagire e al 36? Iemmello si smarca e calcia, diagonale destro largo che termina sul fondo. Ilfogliettone.it - Palermo espugna Catanzaro: 1-3 senza appello e playoff nel mirino Leggi su Ilfogliettone.it Ilil “Ceravolo” dicon un netto 3-1, in una partita valida per la corsa ai. Un match che ha visto i rosanero dominare gran parte dell’incontro, nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa.Primo tempoLa partita inizia con un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Nei primi minuti, al 3?, subito un brivido per i padroni di casa con Pigliacelli che sbaglia il rinvio, ma Brunori non ne approfitta. Al 9?, ilpassa in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Bonini, che nel tentativo di anticipare Pohjanpalo su cross di Brunori, insacca di testa nella propria porta. I rosanero continuano a macinare gioco e al 26? trovano il raddoppio con Segre, bravo a finalizzare un contropiede orchestrato da Brunori. Ilfatica a reagire e al 36? Iemmello si smarca e calcia, diagonale destro largo che termina sul fondo.

