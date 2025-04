Inter-news.it - Atalanta e Lecce pareggiano di rigore. Retegui non basta

L’pareggia contro ilcon il punteggio di 1-1. A segno Jesper Karlsson e Mateo, entrambi su calcio di.PRIMO TEMPO – L’ospita ilnella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. I bergamaschi vogliono ribadire il terzo posto in classifica, mentre i pugliesi vanno a caccia di tre punti potenzialmente fondamentali per salvarsi. Nella prima frazione sono proprio i salentini a interpretare meglio il match, difendendosi con compattezza e provando a ripartire con efficacia. Tale atteggiamento paga, con ilche trova il gol del vantaggio al 29? grazie a Jesper Karlsson. Lo svedese ha siglato l’1-0 su calcio diottenuto a causa del fallo di mano di Isak Hien.L’pareggia col solito. 1-1 finale colSECONDA FRAZIONE – Nei secondi quarantacinque minuti, l’si riversa nella metà campo avversaria per trovare la rete del pareggio.