Il Lecce pareggia contro l' Atalanta | un punto d' oro nel ricordo di Graziano

punto nel ricordo di Graziano. Il Lecce, con la morte nel cuore, ha pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. E ha anche accarezzato a lungo il sogno della vittoria, che avrebbe. Quotidianodipuglia.it - Il Lecce pareggia contro l'Atalanta: un punto d'oro nel ricordo di Graziano Leggi su Quotidianodipuglia.it Unneldi. Il, con la morte nel cuore, hato a Bergamol'di Gasperini. E ha anche accarezzato a lungo il sogno della vittoria, che avrebbe.

Su altri siti se ne discute

Lecce contro la Lega: “Match con Atalanta non si doveva giocare, nessun rispetto per morte Fiorita” - (Adnkronos) – Il Lecce protesta contro la Lega e annuncia che scenderà in campo con un’anonima maglia bianca nel match contro l’Atalanta. La gara si gioca dopo la morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese. “L’U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. 🔗.com

Atalanta-Lecce diretta: Retegui pareggia su rigore - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è "irrispettosa... 🔗quotidianodipuglia.it

? LIVE! Atalanta-Lecce 1-1, Retegui pareggia su rigore. Poi colpisce il palo di testa (71?) - Gewiss Stadium. L’Atalanta affronta tra le mura amiche il Lecce nella 34ª giornata di Serie A. Una partita che va oltre il calcio, dopo la drammatica morte in settimana del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. Atalanta-Lecce 1-1 Marcatori: 29? Karlsson (L, rigore), 69? Retegui (A, rigore). Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (59? Ruggeri), Hien, Djimsiti; Bellanova (46? Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (64? De Ketelaere), Retegui, Lookman. 🔗bergamonews.it

Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lecce diretta: Retegui pareggia su rigore; Atalanta-Lecce 1-1: risultato finale e highlights; Risultati Serie A, l'Atalanta pareggia: il Napoli vola; Serie A, 3 pareggi nel pomeriggio. La Lazio vince a Bergamo. Roma-Juventus 1-1. VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Champions, la bagarre continua: l'Atalanta frena ancora, il Lecce strappa un punto a Bergamo - BERGAMO - Finisce 1-1 la partita delle polemiche tra Atalanta e Lecce con i giallorossi che portano a casa un prezioso punto nella lotta salvezza (+2 sul Venezia terzultimo) mnetre la Dea deve ancora ... 🔗tuttosport.com

Atalanta-Lecce diretta: Retegui pareggia su rigore - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è ... 🔗msn.com

Lecce contro la Lega: partita contro l'Atalanta 'dai valori calpestati' dopo la morte di Fiorita - Il Lecce critica la Lega per non aver rinviato la partita contro l'Atalanta dopo la morte del fisioterapista Fiorita. 🔗msn.com