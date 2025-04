Napoli-Torino 2-0 la pagella | McTominay e Anguissa per gli azzurri al comando

McTominay, anzi McTop. In alto come il Napoli, di nuovo primo in classifica, bello e vincente. Una notte speciale, di quelle che per strada puoi sentire già i caroselli. Perché ora il. Ilmattino.it - Napoli-Torino 2-0, la pagella: McTominay e Anguissa per gli azzurri al comando Leggi su Ilmattino.it , anzi McTop. In alto come il, di nuovo primo in classifica, bello e vincente. Una notte speciale, di quelle che per strada puoi sentire già i caroselli. Perché ora il.

Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia: «20 minuti e inizia il suo naufragio». La pagella dello juventino - di Redazione JuventusNews24Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia: «Dopo 20 minuti inizia il suo naufragio». La pagella del difensore nell’ultima sfida di Nations League Ieri sera l’Italia ha pareggiato 3-3 a Dortmund con la Germania nel ritorno del quarto di finale di Nations League, un risultato che non ha permesso agli Azzurri di proseguire il percorso nel torneo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti: di seguito la pagella di Gatti, difensore della Juve. 🔗juventusnews24.com

Napoli-Udinese 1-1, la pagella: dove vola McTominay, flop Lukaku e Mazzocchi - Doveva essere la notte della fuga (almeno per 24 ore), è stata la notte dei rimpianti. L'Udinese blocca il Napoli al Maradona, finisce 1-1 e in attesa dell'Inter sono solo 4 le... 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino 2-0, la pagella: McTominay e Anguissa per gli azzurri al comando - McTominay, anzi McTop. In alto come il Napoli, di nuovo primo in classifica, bello e vincente. Una notte speciale, di quelle che per strada puoi sentire già i caroselli. Perché ora ... 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino, le pagelle di CM: McTominay l'oro di Napoli, Spinazzola sprint. Adams sprecone - Napoli-Torino 2-0 NAPOLI Meret 6: spettatore non pagante, Adams lo grazia poi non corre alcun rischio Di Lorenzo 6,5: orchestra lui l`azione del vantaggio con un. 🔗msn.com

Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay è letale, Conte vede lo scudetto ma perde Anguissa e Buongiorno - Serie A 34a giornata Napoli-Torino 2-0 pagelle: McTominay decide la sfida del Maradona con la sua doppietta. Ma Conte non ride: Anguissa e Buongiorno ko. 🔗sport.virgilio.it