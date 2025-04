Vertice Ue-Usa | Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina

Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all'Ucraina.Un Vertice crucialeLa questione dei dazi è emersa come una priorità urgente. Solo pochi giorni fa, il 2 aprile, gli Stati Uniti avevano annunciato l'introduzione di nuovi dazi su una vasta gamma di prodotti provenienti da diversi Paesi, inclusi molti alleati europei. Sebbene tali misure siano state temporaneamente sospese per 90 giorni (ad eccezione della Cina), il clima di incertezza economica resta palpabile.Nel frattempo, ieri a Roma, dove si trovavano entrambi per partecipare ai funerali di papa Francesco, la presidente Von der Leyen ha avuto un breve ma significativo incontro con il presidente statunitense Donald Trump.

