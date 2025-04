Una proposta da incorniciare | Patrick Enrici chiede la mano della fidanzata davanti alla famiglia biancoverde

Tra sudore e amore: Enrici corona il suo sogno con una proposta da favola - Tempo di lettura: 2 minutiNon solo emozioni sul campo, ma anche fuori. Dopo la partita più difficile, in una serata carica di tensione e adrenalina, è arrivato il momento che cambierà la sua vita: la proposta di matrimonio di Patrick Enrici alla sua Elena. Un sì che vale quanto una vittoria, se non di più. “Ricordo bene quando sono arrivato – racconta con il sorriso ancora stampato sul volto. Avevo la macchina pronta da tempo, ma non mi aspettavo tutto questo. 🔗anteprima24.it

Avellino in festa, Enrici e la proposta di matrimonio: "È stata la partita più impegnativa, ma ha detto di sì" - Patrick Enrici, difensore dell'Avellino e tra i protagonisti del traguardo promozione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Altamura: "Mi ricordo chiaramente il mio arrivo. Avevo la macchina pronta da un po’ e non mi aspettavo nulla di simile. È stato un... 🔗avellinotoday.it

