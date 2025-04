Joe Hendry | Se John Cena mi dice che ho fatto un buon lavoro allora ho fatto un buon lavoro

Hendry sta vivendo un momento straordinario e non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver vinto il TNA World Championship, partecipato alla Royal Rumble 2025, dove ha affrontato Roman Reigns e sfidato Randy Orton a WrestleMania 41, Hendry ha tutti i motivi per sentirsi inarrestabile. Parlando con John Powell di SLAM Wrestling, non ha avuto alcun dubbio nel condividere la sua opinione su quest'anno così significativo:"Non vieni scelto per affrontare Roman Reigns se non sei di livello top. E non vieni selezionato per lottare contro Randy Orton al suo ventesimo WrestleMania se non sai davvero cosa stai facendo" ha dichiarato Hendry. "Joe Hendry non ha bisogno di cambiare direzione. Sto andando a tutto gas! Faremo affari incredibili per la TNA Wrestling. È l'unica cosa che conta.

