Hockey pista | Sarzana e Giovinazzo accedono ai play-off in Serie A1

Serie A1 2024-2025 di Hockey su pista. Nella giornata di oggi, domenica 27 aprile, si è finalmente definito il quadro ufficiale dei quarti di finale validi per l'ultima fase del Campionato che culminerà con le finali scudetto. Il responso è arrivato dopo i due match di ritorno che hanno coinvolto Sarzana-Viareggio e Monza-Giovinazzo.Il derby "quasi" toscano si è esaurito con un altro pareggio. Dopo il 3-3 dell'andata infatti la secondo sfida tra Sarazana e Viareggio è terminata sul 2-2, risultato che in virtù del regolamento ha premiato la formazione sarzanese, la quale si è concessa il lusso di festeggiare davanti al proprio pubblico.Termina tra le sonore polemiche invece il vìs-a-vìs tra Monza e Giovinazzo, partita conclusasi con il risultato di 4-3 per i padroni di casa, risultato che ha però concesso ai pugliesi in virtù dell'andata (4-2) di staccare il biglietto per i quarti di finale.

