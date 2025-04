Inter-Roma rigore su Bisseck? N’Dicka risponde | Siamo difensori sa che non c’era nulla

Inter si chiude con la sconfitta contro la Roma, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. Nel finale del big match contro la squadra di Ranieri, gli uomini di Inzaghi hanno protestato soprattutto per l’episodio del minuto 88, con Bisseck caduto in area dopo un contatto in marcatura con N’Dicka. La trattenuta è al centro del dibattito social sulla partita ed è stata commentata dallo stesso difensore giallorosso ai microfoni di Dazn: “Fallo? Lui è a 2 metri dal portiere, io devo difendere. Per me, questo ovviamente non è rigore, è un 50 e 50. Anche Bisseck è un difensore e lo sa, fa la stessa cosa. .com - Inter-Roma, rigore su Bisseck? N’Dicka risponde: “Siamo difensori, sa che non c’era nulla” Leggi su .com (Adnkronos) – La settimana da incubo dell’si chiude con la sconfitta contro la, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. Nel finale del big match contro la squadra di Ranieri, gli uomini di Inzaghi hanno protestato soprattutto per l’episodio del minuto 88, concaduto in area dopo un contatto in marcatura con. La trattenuta è al centro del dibattito social sulla partita ed è stata commentata dallo stesso difensore giallorosso ai microfoni di Dazn: “Fallo? Lui è a 2 metri dal portiere, io devo difendere. Per me, questo ovviamente non è, è un 50 e 50. Ancheè un difensore e lo sa, fa la stessa cosa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno... 🔗calciomercato.com

Inter-Roma, rigore su Bisseck? N’Dicka risponde: “Siamo difensori, sa che non c’era nulla” - (Adnkronos) – La settimana da incubo dell'Inter si chiude con la sconfitta contro la Roma, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. […] L'articolo Inter-Roma, rigore su Bisseck? N’Dicka risponde: “Siamo difensori, sa che non c’era nulla” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Conferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: «Bisseck? Per me è un duello in area di rigore! Il calcio è contatto…» - di RedazioneConferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: le parole del difensore giallorosso nel post gara Cosi Evan N’Dicka, difensore della Roma, ha parlato cosi nella conferenza post vittoria sull’Inter. SULLA SQUADRA– «Che voto do alla squadra? 9. Il nuovo sistema? A noi non cambia molto, che siamo in 3 o in 4. Ranieri dice di non guardare la classifica? La guardiamo… Ci sono ancora 5 partite, 5 finali. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Roma, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: Siamo difensori, sa che non c'era nulla; Inter-Roma, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: Siamo difensori, sa che non c'era nulla; Inter - Roma, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: Siamo difensori, sa che non c'era nulla; Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Roma, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: "Siamo difensori, sa che non c'era nulla" - Inter-Roma è stata caratterizzata da un episodio molto discusso, la trattenuta in area di N'Dicka su Bisseck: ecco cos'è successo ... 🔗msn.com

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi ... 🔗msn.com

Marelli stronca Fabbri: «Su Bisseck rigore netto, Var doveva intervenire» - Marelli interpreta come rigore il contatto tra N'Dicka e Bisseck in Inter-Roma. Fabbri e il VAR hanno voluto sorvolare, ma si tratta di un errore - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it