Se vi arriva questo sollecito di pagamento fate attenzione | è una truffa!

Ennesimo tentativo di truffa in atto. Stavolta stanno sfruttando un finto sollecito di pagamento. Ecco come difendersi e sventarlo con successo Non c'è altro da dire. Stanno davvero tentando di fregarci in tutti i modi. Mail, SMS, messaggi su Whatsapp o su altri social, ovunque ormai si cela un possibile inganno con finte comunicazioni.

