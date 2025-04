Il rigore di Retegui risponde a quello di Karlsson | tra Atalanta e Lecce è 1-1 lotta Champions più aperta che mai

Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A IL TABELLINO Atalanta-Lecce 1-1 MARCATORI: 29` Karlsson (L), 69` Retegui (A) Atalanta (3-4-2-1):. Leggi su Calciomercato.com , 34esima giornata di Serie A IL TABELLINO1-1 MARCATORI: 29`(L), 69`(A)(3-4-2-1):.

Su altri siti se ne discute

Atalanta-Lecce LIVE 1-1: Retegui risponde a Karlsson e poi sfiora subito il raddoppio - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 71` - Palo Atalanta: cross di Zappacosta per il colpo di testa di Retegui che i... 🔗calciomercato.com

Retegui risponde a Kean per il titolo di capocannoniere: quote da fuga per il bomber dell'Atalanta - Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateo Retegui rifila un poker al Verona... 🔗calciomercato.com

Manchester City-Real Madrid LIVE 1-1: Mbappé risponde a Haaland, rigore per i padroni di casa - Manchester City-Real Madrid 1-1 MARCATORI: 19` Haaland (M), 60` Mbappè (R) GOL E AZIONI SALIENTI 77` - Rigore per il Manchester City: Ceballos... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Atalanta, altro stop casalingo: è 1-1 con il Lecce; Atalanta-Lecce LIVE 1-1: Retegui risponde a Karlsson e poi sfiora subito il raddoppio; Diretta di Atalanta-Lecce 1-1: Karlsson la sblocca su calcio di rigore, replica Retegui sempre dal dischetto; Champions, la bagarre continua: l'Atalanta frena ancora, il Lecce strappa un punto a Bergamo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta-Lecce LIVE 1-1: Retegui risponde a Karlsson e poi sfiora subito il raddoppio - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 71` - Palo Atalanta: cross di Zappacosta per il colpo di testa di Retegui che ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce 1-1, Retegui risponde a Karlsson. Un punto d'oro per la squadra di Giampaolo che ricorda Graziano Fiorita - A Bergamo il Lecce rende omaggio al fisioterapista scomparso Graziano Fiorita e indossa maglie bianche senza loghi per protesta. L'Atalanta spreca un'occasione per allungare ... 🔗corriere.it

Atalanta-Lecce diretta: Retegui pareggia su rigore - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è ... 🔗msn.com