Serie A il Napoli allunga in vetta | pari fra Atalanta e Lecce

Serie A, entrata nel vivo oggi 27 aprile. Le ultime due partite di questa domenica calcistica si sono appena concluse e ci hanno regalato grande spettacolo. Si parte dal Napoli, che ha battuto con un netto 2-0 il Torino sfruttando il passo falso dell’Inter. A lanciare gli azzurri è stato Scott McTominay, autore di una doppietta da urlo con due reti al 7? ed il 41? minuto. I partenopei gioiscono e volano in testa alla classifica in solitaria, a +3 dai nerazzurri. I granata, invece, rimangono in piena metà graduatoria.L’altra gara di questa serata ha visto protagoniste Atalanta e Lecce, che si sono divise la posta in palio pareggiando per 1-1. A passare in vantaggio sono i salentini, con Jesper Karlsson che è glaciale dal dischetto dopo il tocco di mano di Isak Hien. Sololaroma.it - Serie A, il Napoli allunga in vetta: pari fra Atalanta e Lecce Leggi su Sololaroma.it Prosegue senza alcun tipo di sosta la 34° giornata diA, entrata nel vivo oggi 27 aprile. Le ultime due partite di questa domenica calcistica si sono appena concluse e ci hanno regalato grande spettacolo. Si parte dal, che ha battuto con un netto 2-0 il Torino sfruttando il passo falso dell’Inter. A lanciare gli azzurri è stato Scott McTominay, autore di una doppietta da urlo con due reti al 7? ed il 41? minuto. I partenopei gioiscono e volano in testa alla classifica in solitaria, a +3 dai nerazzurri. I granata, invece, rimangono in piena metà graduatoria.L’altra gara di questa serata ha visto protagoniste, che si sono divise la posta in palio pareggiando per 1-1. A passare in vantaggio sono i salentini, con Jesper Karlsson che è glaciale dal dischetto dopo il tocco di mano di Isak Hien.

