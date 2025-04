Atalanta-Lecce 1-1 le non-pagelle di una serata in cui ha perso il calcio

Atalanta-Lecce 1-1, le non-pagelleCarnesecchi ngKossounou ng(59? Ruggeri ng)Hien ngDjimsiti ngBellanova ng(46’ Cuadrado ng)Ederson ng(80? Samardzic ng)De Roon ngZappacosta ngPasalic ng(64? De Ketelaere ng)Retegui ng(80? Maldini ng)Lookman ngAll. Gasperini ngLecce — Falcone 10; Guilbert 10, Gaspar 10, Baschirotto 10, Gallo 10;Coulibaly 10, Kaba 10, Pierret 10 (85? Ramadani 10); Pierotti 10 (76’ Veiga 10), Rebic 10 (85? Burnete 10), Karlsson 10 (70’ Helgason 10). All. Giampaolo 10Perché la dignità di fronte al lutto ha un valore superiore ad ogni cosa, compresa una partita di calcio che mai si sarebbe dovuta disputare con queste tempistiche e in queste condizioni. Bergamonews.it - Atalanta-Lecce 1-1, le non-pagelle di una serata in cui ha perso il calcio Leggi su Bergamonews.it 1-1, le non-Carnesecchi ngKossounou ng(59? Ruggeri ng)Hien ngDjimsiti ngBellanova ng(46’ Cuadrado ng)Ederson ng(80? Samardzic ng)De Roon ngZappacosta ngPasalic ng(64? De Ketelaere ng)Retegui ng(80? Maldini ng)Lookman ngAll. Gasperini ng— Falcone 10; Guilbert 10, Gaspar 10, Baschirotto 10, Gallo 10;Coulibaly 10, Kaba 10, Pierret 10 (85? Ramadani 10); Pierotti 10 (76’ Veiga 10), Rebic 10 (85? Burnete 10), Karlsson 10 (70’ Helgason 10). All. Giampaolo 10Perché la dignità di fronte al lutto ha un valore superiore ad ogni cosa, compresa una partita diche mai si sarebbe dovuta disputare con queste tempistiche e in queste condizioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo, seconda serata oltre gli 11 milioni di spettatori - Ancora una serata – la seconda – di grandi ascolti, superiore all’ultima di Amadeus ma non confrontabile direttamente perché legata a nuovi sistemi di rilevazioni legati alla ‘total audience’ ovvero […] The post Sanremo, seconda serata oltre gli 11 milioni di spettatori first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ascolti Tv 11 marzo, Stefano De Martino mattatore della serata - Nella serata di ieri, martedì 11 marzo 2025, gli ascolti Tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 per ‘Cinque Minuti’ 5.075.000 spettatori (24.3%), ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino 6.020.000 spettatori (27.7%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ registra 3.212.000 spettatori, pari al 14.8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.835.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.249.000 spettatori (6%), ‘Un posto al sole’ 1. 🔗lapresse.it

Sanremo,11,7mln e 64,5% share 2a serata - 10.35 La seconda serata del Festival di Sanremo ha totalizzato una media di 11 milioni e 700 mila spettatori, con uno share del 64,5%. Sconta un lieve calo fisiologico rispetto alla prima, vista da 12 milioni e 600 mila spettatori, share del 65,3%. La seconda serata del Festival di Amadeus fu vista da 10 milioni e 361 mila (60,1% di share), ma calcolati solo in base alla fruizione televisiva. Quest' anno l'audience comprende anche chi segue la diretta su pc,smartphone,tablet. 🔗servizitelevideo.rai.it