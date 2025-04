Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca | dal Messico sono entrate solo tre persone

primi 100 giorni martedì. Sarà una giornata straordinaria”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.“Vorrei – prosegue Trump – che tutti potessero venire con me, ma questa è una settimana cruciale per lavorare su ‘l’unica, grande, bella legge’, che comprenderà massicci tagli alle tasse, forti misure di sicurezza alle frontiere, importanti progressi militari, una deregolamentazione radicale, potenti riforme della spesa e molto altro! È molto più importante che tutti rimangano a Washington questa settimana per lavorare sodo e velocemente su tutto questo: deve essere fatto. Daremo slancio alla prosperità economica e accelereremo verso l’età d’oro dell’America”. Secoloditalia.it - Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone Leggi su Secoloditalia.it “Grazie ai miei meravigliosi amici della delegazione repubblicana del Michigan e ai tanti altri incredibili repubblicani al Congresso che vogliono venire con me a celebrare i nostri storici100martedì. Sarà una giornata straordinaria”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald.“Vorrei – prosegue– che tutti potessero venire con me, ma questa è una settimana cruciale per lavorare su ‘l’unica, grande, bella legge’, che comprenderà massicci tagli alle tasse, forti misure di sicurezza alle frontiere, importanti progressi militari, una deregolamentazione radicale, potenti riforme della spesa e molto altro! È molto più importante che tutti rimangano a Washington questa settimana per lavorare sodo e velocemente su tutto questo: deve essere fatto. Daremo slancioprosperità economica e accelereremo verso l’età d’oro dell’America”.

