Due ore di fila a Santa Maria Maggiore per visitare la tomba del Papa | pubblicato l’ultimo video

Santa Maria Maggiore ha fermato i fedeli, che, protetti dagli ombrelli, hanno continuato ad affrontare pazientemente la lunga fila per entrare nella Basilica a visitare la tomba di Papa Francesco, tumulato ieri come suo ultimo desiderio tra la Cappella Paolina, dove è custodita l’icona Mariana della ‘Salus Populi Romani’ a lui molto cara, e la Cappella Sforza, accanto all’altare dedicato a San Francesco.Dopo un momento di stallo per l’arrivo in Basilica dei Cardinali, membri del prossimo Conclave, per l’omaggio al sepolcro e la recita dei Vespri, la fila ha ripreso a scorrere. I cardinali hanno pregato sulla tomba di Papa a Santa Maria Maggiore dove i fedeli sono arrivati per l’omaggio a Francesco. Successivamente, i porporati hanno proseguito con la celebrazione dei Vespri presieduta dal coadiutore Rolandas Macrickas. Secoloditalia.it - Due ore di fila a Santa Maria Maggiore per visitare la tomba del Papa: pubblicato l’ultimo video Leggi su Secoloditalia.it Neanche la pioggia sottile scesaha fermato i fedeli, che, protetti dagli ombrelli, hanno continuato ad affrontare pazientemente la lungaper entrare nella Basilica aladiFrancesco, tumulato ieri come suo ultimo desiderio tra la Cappella Paolina, dove è custodita l’iconana della ‘Salus Populi Romani’ a lui molto cara, e la Cappella Sforza, accanto all’altare dedicato a San Francesco.Dopo un momento di stallo per l’arrivo in Basilica dei Cardinali, membri del prossimo Conclave, per l’omaggio al sepolcro e la recita dei Vespri, laha ripreso a scorrere. I cardinali hanno pregato sulladidove i fedeli sono arrivati per l’omaggio a Francesco. Successivamente, i porporati hanno proseguito con la celebrazione dei Vespri presieduta dal coadiutore Rolandas Macrickas.

