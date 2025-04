Andrea Delogu sotto attacco dopo il tweet su Cannavacciuolo | È l’uomo più sexy al mondo

tweet, poche parole di apprezzamento, e il web si infiamma. Andrea Delogu è finita nell'occhio del ciclone dopo aver condiviso su X il suo pensiero sullo chef Antonino Cannavacciuolo: "Cannavacciuolo è l'uomo più sexy del mondo. Ciao". Un'affermazione apparentemente innocua che ha scatenato una valanga di critiche, principalmente da parte di utenti uomini.I commenti non si sono fatti attendere: "Chiaramente diventa sexy con Status e Money, senza quelli a quest'ora sarebbe l'admin del forum dei brutti", scrive qualcuno. "Però poi ti fidanzi, giustamente, con i modelli", rincara un altro. E ancora: "Non credo penseresti lo stesso se fosse la stessa identica persona non famosa".

