Mancano quattro finali, nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza GaribaldiDopo Sir Claudio a Milano, ci ha pensato Re Scott a Napoli. La prima doppietta nella partita più importante per il sorpasso nonostante defezioni, infortuni e febbre. Ora ci sono quattro finali ma nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza Garibaldi.Nel primo tempo il gol arriva subito ed è ancora McTominay a segnare per il 10° sigillo in campionato. A questo punto inizia un match dal passo più lento. Il Napoli va in controllo e rischia quasi niente fino al secondo sigillo di Re Scott che con un tiro fotocopia in inserimento realizza la sua prima doppietta in azzurro.Nel secondo tempo il Napoli inizia basso e soffre un timido attacco granata ma poi gli azzurri iniziano a prendere. Ilnapolista.it - Mancano quattro finali, nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza Garibaldi Leggi su Ilnapolista.it , nelgià unaadinDopo Sir Claudio a Milano, ci ha pensato Re Scott a Napoli. La prima doppietta nella partita più importante per il sorpasso nonostante defezioni, infortuni e febbre. Ora ci sonoma nelgià unaadin.Nel primo tempo il gol arriva subito ed è ancora McTominay a segnare per il 10° sigillo in campionato. A questo punto inizia un match dal passo più lento. Il Napoli va in controllo e rischia quasi niente fino al secondo sigillo di Re Scott che con un tiro fotocopia in inserimento realizza la sua prima doppietta in azzurro.Nel secondo tempo il Napoli inizia basso e soffre un timido attacco granata ma poi gli azzurri iniziano a prendere.

