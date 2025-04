Ilfogliettone.it - 6500 abitanti per il Borgo definito: “L’anima della Sicilia” | Tra colline e strade di pietra c’è un paesino che ruba il cuore: tappa obbligata per questo Weekend

Unmedievale abbarbicato sulla Madonie che serba tradizioni, arte e folklore, e attira milioni di visitatori.Adagiato sulle pendici delle Madonie, Gangi è un piccolo gioielloche sembra sospeso nel tempo. Le sue origini, avvolte nella leggenda, risalgono all’antica città di Engyon, fondata dai Cretesi nei pressi di una fonte d’acqua ritenuta sacra. Camminando per le sue, si respira un’aria d’altri tempi, dove mito e realtà si fondono in un’atmosfera suggestiva. Unaimperdibile è il Santuario dello Spirito Santo, poco fuori dal centro abitato, dove secondo la tradizione fu ritrovata una miracolosa immagine del Padre Eterno dipinta su un masso.Ildi Gangi si rivela nei suoi vicoli silenziosi e nelle architetture che raccontano un glorioso passato. Spicca la Torre dei Ventimiglia, simbolo del potere feudale, e ancor più in alto si erge il Castello, testimone del periodo medievale.