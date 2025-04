McTominay uno scozzese napoletano Napoli incerottato e sognante il dio degli infortuni sia clemente

McTominay uno scozzese napoletano. Da Felice Sciosciammocca a Scott McTominay. C’è il suo doppio timbro sulla vittoria del Napoli sul Torino (2-0) nel giorno in cui l’Inter perde contro la Roma. Il Napoli si è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall’Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato: Napoli 74, Inter 71. Ma mancano ancora quattro giornate. Tutto può ancora succedere. È un campionato diverso, in cui tutti giocano ogni partita alla morte. Senza dimenticare che nel Napoli l’ecatombe degli infortuni non si placa: oggi si sono fatti male Anguissa e Buongiorno, non proprio due gregari. Conte forza il ritorno di Buongiorno per l’indisponibilità di Raspadori. Un rischio pagato a caro prezzo: il difensore centrale esce nella ripresa toccandosi l’interno coscia. Ilnapolista.it - McTominay uno scozzese napoletano. Napoli incerottato e sognante (il dio degli infortuni sia clemente) Leggi su Ilnapolista.it uno. Da Felice Sciosciammocca a Scott. C’è il suo doppio timbro sulla vittoria delsul Torino (2-0) nel giorno in cui l’Inter perde contro la Roma. Ilsi è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall’Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato:74, Inter 71. Ma mancano ancora quattro giornate. Tutto può ancora succedere. È un campionato diverso, in cui tutti giocano ogni partita alla morte. Senza dimenticare che nell’ecatombenon si placa: oggi si sono fatti male Anguissa e Buongiorno, non proprio due gregari. Conte forza il ritorno di Buongiorno per l’indisponibilità di Raspadori. Un rischio pagato a caro prezzo: il difensore centrale esce nella ripresa toccandosi l’interno coscia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

