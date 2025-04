Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A | la polemica sul caso Graziano Fiorita

Lecce in maglia bianca contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita Notizie.virgilio.it - Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita Leggi su Notizie.virgilio.it inl'Atalanta in segno diverso laA, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta-Lecce: perché i giallorossi giocano con una maglia bianca senza stemmi - Atalanta-Lecce si gioca nonostante il rinvio di 48 ore e le tante polemiche causate dalla morte del fisioterapista dei giallorossi, Graziano... 🔗calciomercato.com

Lecce, duro comunicato contro la Lega: «Valori calpestati! In campo in maglia bianca» - Nel giorno di Atalanta-Lecce, il club salentino ha espresso tutta la propria indignazione per la decisione della Lega Serie A di far disputare la partita a sole poche ore dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico della società. Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha definito la scelta “irrispettosa”, sottolineando come in altri casi simili siano state adottate decisioni più attente e comprensive. 🔗inter-news.it

Lecce in maglia bianca e senza simboli: «La partita dei diritti calpestati» – il comunicato - Il Lecce in campo questa sera in maglia bianca senza simboli in segno di protesta per il mancato rinvio: il comunicato Il Lecce, con un lungo comunicato sui propri canali ufficiali, ha confermato che questa sera scenderà in campo, per protesta con la Lega, indossando una maglia bianca senza simboli, a manifestare la propria rabbia […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta-Lecce, perché gli ospiti giocano con la maglia tutta bianca: Nessun valore, nessun colore; Clamorosa protesta del Lecce con l'Atalanta: Giocheremo con una casacca bianca, senza stemmi e loghi; Atalanta-Lecce, protesta dei salentini per il mancato rinvio: in campo con maglia totalmente bianca; Atalanta-Lecce diretta: a segno Karlsson su rigore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita - Lecce in maglia anonima contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita ... 🔗virgilio.it

Cosa c'è scritto sulla maglia del Lecce? Significato della protesta e ricordo per Graziano Fiorita - La maglia bianca, “anonima”, rappresentava l’assenza ... il ritiro della squadra a Coccaglio ha sconvolto lo spogliatoio e l’intera comunità sportiva salentina. Il Lecce aveva chiesto un ulteriore ... 🔗tag24.it

Serie A. Clamorosa protesta del Lecce: "Lega irrispettosa, scenderemo in campo con maglia bianca" - "Giocheremo la partita 'dei valori calpestati' ". La società salentina aveva chiesto di non giocare ad appena 48 ore dalla morte del fisioterapista Graziano Fiorita ... 🔗msn.com