Processo Gaza | Amal Clooney sfida Trump e rischia l’ingresso negli Usa

Amal Alamuddin, moglie dell’attore hollywoodiano George Clooney, sarebbe finita nel mirino dell’amministrazione Trump. Una nota interna diffusa dal ministero degli Esteri del Regno Unito avrebbe messo in guardia alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui la Alamuddin, sul rischio di incorrere in sanzioni americane.Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che la causa di queste possibili ritorsioni sarebbe legata al ruolo di consulente che Amal Clooney ha assunto presso la Corte penale internazionale nel Processo per crimini di guerra a Gaza contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. L’indagine riguarda presunti crimini contro l’umanità “commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024”, un’iniziativa che non sarebbe stata gradita al governo statunitense. Ilfogliettone.it - Processo Gaza: Amal Clooney sfida Trump e rischia l’ingresso negli Usa Leggi su Ilfogliettone.it Secondo quanto riportato in esclusiva dal Financial Times, l’avvocata per i diritti umaniAlamuddin, moglie dell’attore hollywoodiano George, sarebbe finita nel mirino dell’amministrazione. Una nota interna diffusa dal ministero degli Esteri del Regno Unito avrebbe messo in guardia alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui la Alamuddin, sul rischio di incorrere in sanzioni americane.Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che la causa di queste possibili ritorsioni sarebbe legata al ruolo di consulente cheha assunto presso la Corte penale internazionale nelper crimini di guerra acontro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. L’indagine riguarda presunti crimini contro l’umanità “commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024”, un’iniziativa che non sarebbe stata gradita al governo statunitense.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutti alla corte di George Clooney a Broadway. Tranne la moglie Amal - Non è facile tornare a teatro dopo quarant’anni di assenza, neppure se sei George Clooney, e gli amici lo sanno bene. Tanto da essere arrivati in massa a Broadway per la prima dello spettacolo Good night, and good luck, adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. George Clooney debutta a teatro: tanti amici ma manca la moglie Amal Sul red carpet sistemato fuori dal Winter Garden Theatre, prima dello spettacolo, hanno sfilato l’amico di lunga data di Clooney, Richard Kind, ... 🔗amica.it

Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale - Terremoto in casa di George Clooney. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la moglie dell’attore hollywoodiano, Amal Alamuddin sarebbe nell’occhio del mirino dell’amministrazione Trump. A diffondere la nota interna il ministero degli Esteri del Regno Unito che “avrebbe avvertito alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui Amal Clooney, che rischiano sanzioni”. Il motivo? La consulenza come avvocata dei diritti umani presso lo studio legale Doughty Street Chambers di Londra, alla Corte penale internazionale nel processo per crimini di guerra a Gaza contro il primo ministro ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Amal Clooney: si chiama Rich Girl la piega che sfoggia adesso, pronta per essere avvistata ovunque nella primavera 2025 - Si scrive «Amal Clooney», si legge «piega dei capelli impeccabile». Avvistata in giro per New York o sui red carpet a braccetto del suo George, l'avvocatessa sfodera una chioma deluxe sempre perfetta che, adesso (ebbene sì), è passata al livello successivo, Rich Girl. Così è stata chiamato l'hairlook creato per lei dal suo parrucchiere, Dimitri Giannetos. Di cosa si tratta? 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Chi sono gli esperti che accusano Hamas e Israele (c'è anche Amal Clooney); Guerra a Gaza, dalla Corte dell'Aja un mandato di arresto per Netanyahu e Gallant: «Crimini di guerra e contro l'umanità». Ora cosa cambia; Cosa c'entra Amal Clooney con i mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu e il leader di Hamas Sinwar; Amal Clooney e il destino del mondo: l’avvocata, la guerra di Gaza e la grande paura di George. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Amal Clooney a rischio sanzioni, cosa c’entra Trump e perché potrebbe non tornare in Usa - Amal Clooney, avvocata superstar e icona di stile da red carpet, ha incassato l'ennesima consacrazione internazionale: finire nel mirino di Donald Trump. Ma andiamo con ordine: ancora nulla nulla di p ... 🔗informazione.it

Amal Clooney, rischio sanzioni USA per il mandato d’arresto contro Netanyahu - Amal Clooney potrebbe vedersi negare l'ingresso negli Stati Uniti. L'avvocata britannica, moglie dell'attore George Clooney, è infatti tra i giuristi messi in guardia dal Ministero degli Esteri britan ... 🔗informazione.it

Perché la moglie di George Clooney Amal Alamuddin è nella lista nera di Trump: a rischio l’ingresso negli Usa - Amal Alamuddin, avvocatessa dei diritti umani e moglie di George Clooney, è finita nella black list di Donald Trump per aver avuto un ruolo chiave nel ... 🔗fanpage.it