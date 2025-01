Lanazione.it - Arezzo: continua la riorganizzazione promossa da amministrazione comunale e Sei Toscana

Leggi su Lanazione.it

, 28 gennaio 2025 – L’, in collaborazione con Sei, prosegue l’attività didel servizio di raccolta rifiuti ad. Gli obiettivi del percorso intrapreso negli ultimi anni sono aumentare la quantità e la qualità delle raccolte differenziate e organizzare il servizio in base alla conformazione del territorio. Ad Agazzi, Molin Bianco e nella zona industriale Pieven Landi la nuova raccolta porta a porta, già presentata durante i primi incontri pubblici, partirà lunedì 3 febbraio. Seguirà un altro step d’implementazione del porta a porta, con avvio lunedì 3 marzo, che interesserà le zone di San Fabiano, via delle Conserve, San Polo, Antria, Ca’ Di Cio, Puglia, Libbia, Tregozzano e Chiassa Superiore. Come indicato nelle lettere informative consegnate, gli utenti coinvolti per queste località potranno ritirare il proprio kit (sacchi, mastelli e materiale informativo) secondo un preciso calendario al Centro di aggregazione sociale di Tregozzano, a partire da martedì 4 febbraio fino a mercoledì 26 febbraio.