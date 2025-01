Laspunta.it - Ad Albano “Salviamo i nostri laghi” organizzato da #perlefuturegenerazioni

Leggi su Laspunta.it

Si svolgerà oggi pomeriggio, dalle 17,30 ad, in via san Filippo Neri 15c, nella sede di Fabricl’assemblea indetta dal Comitatodal titolo.Sarà l’occasione per illustrare nel merito l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Velletri sulla situazione e sullo sfruttamento deidei Castelli.All’iniziativa sono stati invitati i sindaci di, Nemi, Castel Gandolfo e Genzano, comuni che si affacciano suidie Nemi.A presiedere l’incontro sarà Silvia Monachesi che modererà gli interventi di Franco Medici professore presso l’università Sapienza di Roma, Roberto Salustri direttore di Ecoistituto, Mirko Laurenti di Legambiente, Filiberto Zaratti, parlamentare di AVS, Adriano Zuccalà consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Alessandra Zeppieri consigliera regionale.