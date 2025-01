Uomini e Donne Gianmarco Steri è il nuovo tronista | Per lui ottomila pretendenti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è ildel talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, ‘’. Il 28enne romano si è seduto sulla poltrona rossa, dopo la delusione di non essere stato la scelta di Martina De Ioannon. Da oggi, lunedì 27 gennaio, percomincia una nuova avventura, ma questa volta da una prospettiva diversa, quella del trono.è proprietario di due barberie a Roma, sua città natale. Ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Dopo la fine del trono di Martina De Ioannon – che ha scelto il corteggiatore napoletano Ciro Solimeno –è stato scelto dalla produzione per diventare ildel dating show di Canale 5. Il 28enne dopo il rifiuto di Martina, si è rifugiato in camerino per un momento di sconforto.