“Un fatto di coscienza”. Stefano Bettarini e la frecciatina alla ex moglie Simona Ventura

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Con che.”. Bomba in tv disu. “I nostri figli capiranno”, ha detto l’ex calciatore della Serie A ospite ieri da Silvia Toffanin a Verissimo. Una lunga intervista a 360 gradi sulla sua vita: il lavoro, l’amore per nuova compagna, i progetti futuri.si è commosso subito parlando della morte di suo padre, Mauro, avvenuta nei mesi scorsi. Una ferita “ancora fresca”. “Noi abbiamo una famiglia molto unita. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni”.“Lui era il mio primo allenatore – ha aggiuntoin lacrime -. Per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n’è andato; lo porto dentro di me ogni giorno. Negli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento però lui voleva morire nella sua casa.