Ue-Usa Kallas smonta gli allarmi | Collaboreremo molto bene Tajani sente Rubio | Alleanza più forte

I rapporti bilaterali tra Italia e Usa, ma anche il ruolo che la collaborazione tra i due Paesi può avere sullo scenario internazionale sono stati al centro del «primo, lungo e amichevole colloquio telefonico» intercorso tra il ministro degli Esteri, Antonio, e il segretario di Stato, Marco. «Le relazioni con gli Usa sono, insieme all’Europa, la priorità della nostra politica estera. Piena convergenza strategica su pace e ricostruzione in Ucraina e a Gaza. Vogliamo lavorare insieme in Africa, America Latina e nell’Indo-Pacifico per rafforzare l’unità dell’Occidente», ha riferito su X il ministro, dando conto della telefonata.Il colloquio traprima del Consiglio Affari esteriIl colloquio consi svolto alla vigilia della partecipazione della partecipazione dial Consiglio Affari Esteri di Bruxelles, che vede le relazioni tra Europa e Usa al primo punto di un’agenda che contempla anche Medio Oriente, minacce ibride, confitto in Ucraina e un aggiornamento su Moldova e Georgia.