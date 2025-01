Tabellone Wta Singapore 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del Wta, in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio. Torna in terra singaporiana il massimo circuito mondiale, sostituendo il torneo thailandese di Hua Hin; la prima testa di serie sarà Anna Kalinskaya, mentre al numero due c’è Elise Mertens, seguita da Amanda Anisimova e Xinyu Wang. Non saranno in gara invece tenniste azzurre, che non erano presenti nemmeno neldi qualificazione. Di seguito ilcompleto.WTA 250PRIMO TURNO(1) Kalinskaya vs DolehideTomljanovic vs (Q) Waltert(Q) Sawangkaew vs (Q) WeiBucsa vs (7) Raducanu(3) Anisimova vs Xiy. WangLi b. Saville 6-3 6-1Zarazua vs BaptisteBirrell vs P. Kudermetova(8) Uchijima vs Gadecki(Q) Teichmann vs Dart(Q) Joint vs ParksMarino vs (4) Xin.