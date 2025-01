Quotidiano.net - Shoah, Fiano e la polemica a sinistra: “La necessità di ricordare superi ogni divisione”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 27 gennaio 2025 – La memoria è fatica. Di, di trasmettere sapere, di confrontarsi e anche scontrarsi con posizioni diverse dalle proprie. Ne è convinto Emanuele, ex deputato dell’Ulivo e del Pd, figlio di Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz (dove fu deportato a 18 anni e dove trovarono la morte tutti i membri della sua famiglia) e instancabile testimone dellaè reduce da due giorni di incontri con cittadini e studenti (mentre lo raggiungiamo al telefono sta andando a Cento) e come lui sta facendo anche suo figlio Davide, 28 anni, impegnato a trasmettere ai ragazzi la storia di suo nonno., qual è il senso del Giorno della Memoria, oggi? EMANUELE“Questo Giorno non è per gli ebrei. Noi l’orrore lo abbiamo nel Dna, ci siamo cresciuti e lo abbiamo combattuto per tutta la vita.