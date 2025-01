Biccy.it - Rose Villain su Elodie: “Ha detto che non voterebbe Elly Schlein?”

edfra un paio di settimane si ritroveranno l’una contro l’altra sul palco del Festival di Sanremo e proprio oggi alla cantante milanese è stato chiesto di commentare la recente dichiarazione della collega che ha definito“invotabile” nonostante sia una donna politicamente schierata a sinistra.“Non ho mai saltato un’elezione” – le parole diche sono state fatte commentare a– “Ho amici di sinistra e amici di destra, ma non ho amici democristiani, con loro non ce la faccio proprio. Mi sento di sinistra, ma non voterei per: è senza carisma, è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità“. Questa la reazione della cantante di Click Boom: “Haquesto? E’ un suo pensiero e non mi sento di commentarlo, ma so che la segretaria del PD ha a cuore le minoranze e questo mi basta“.