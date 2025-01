Metropolitanmagazine.it - Rosè e Bruno Mars: il singolo “Apt” supera il miliardo di stream su Spotify

, la loro super hit Aptildisu, divenendo il brano più veloce di un artista K-Pop ad ottenere questo risultato.Nella giornata di ieri, 26 gennaio i fan hanno notato che il duetto tra l’artista delle Blackpink ed il cantautore di Honolulu, hato ildiing a soli cento giorni dalla pubblicazione. Apt inoltre diventa il brano più veloce k-pop nella storia della piattaformaing a raggiungere il risultato, infrangendo il record precedente ottenuto da Seven, brano di Jungkook dei BTS. Il brano si classifica al secondo posto della speciale classifica dei brani che hanno ottenuto questo risultato alle spalle di un altro brano nel quale è presente, Die With A Smile con Lady Gaga., il successo di Apt suIl duetto con l’artista di New York aveva raggiunto il traguardo deldiin 96 giorni dalla sua release avvenuta il 26 agosto 2024.