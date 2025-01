Quando si tratta di moda Jannik Sinner è davvero un chill guy

Leggi su Gqitalia.it

è in campo,è un tipo abbastanza tosto. L’ha dimostrato ancora una volta ieri, battendo il tedesco Alexander Zverev nella finale maschile degli Australian Open e portando a casa l’ennesimo trofeo. Non solo,ha accumulato ben 21 set consecutivi vinti contro avversari presenti nella top 10 della classifica ATP, infrangendo il record di un certo Roger Federer, che tra il 2006 e il 2007 aveva raggiunto il traguardo di 20 set vinti.Se nel tennisè praticamente impossibile da fermare,sidi abbigliamento è decisamente un “guy”. Per festeggiare la vittoria in Australia,ha scelto un look quasi rassicurante nella sua semplicità. Sopra indossava una polo a maniche lunghe in piquet di cotone grigio scuro della collezione Cruise 2025 di Gucci, marchio di cuiè global ambassador, abbinata a un paio di pantaloni chiari e al suo fidato paio di Nike.