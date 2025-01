Oasport.it - Puppo: “Sinner può provarci per il Grande Slam. Penso che se vince a Parigi…Alcaraz tosto sulla terra”

Dario, giornalista e telecronista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. A tenere banco è chiaramente la finale degli Australian Open 2025 tra Jannike il tedesco Alexander Zverev, vinta dal giocatore italiano in maniera piutnetta sullo score di 6-3 7-6 (4) 6-3.“Quando ho scritto sui miei canali social che esistono le categorie (3 finalivinte dae 3 finaliperse da Zverev), credo che qualcuno l’abbia presa male. Non si può non essere un po’ diretti, la partita è finita in tre set. L’aveva già persa il tedesco dopo il primo parziale, sinceramente io non vedevo possibilità. Magari nella seconda frazioneha sbagliato qualche palla in più, ma mai ho avuto la sensazione che Zverev potesse girarla, anche perché non ha avuto palle break“, le parole di