Tvzap.it - Paracetamolo e gli effetti collaterali, l’allarme nel nuovo studio: chi è più a rischio

Leggi su Tvzap.it

Un, pubblicato a novembre su Arthritis Care Research, lancia un allarme sule sugli. In particolare, alcune categorie di persone rischiano di più se la cura dovesse essere somministrata a lungo. (Continua.)Leggi anche: Squid Game, in una scuola finisce in tragedia: l’effetto collaterale della serie NetflixLeggi anche: AstraZeneca, scopertoeffetto collaterale: le dichiarazioni dell’EmaCos’è ilIlè un farmaco ad azione analgesica e antipiretica largamente utilizzato sia da solo sia in associazione ad altre sostanze, a esempio nei comuni preparati da banco per le forme virali da raffreddamento o nei farmaci destinati al trattamento del dolore acuto e cronico. Nel nostro paese è conosciuto maggiormente col nome commerciale di Tachipirina.