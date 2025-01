Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – Tutti pazzi per Il Conte di MontecristoCari Ariete, preparatevi ad unameravigliosa. Nel vero sensoparola e in ogni ambito. Soprattutto per quanto riguarda l’Amore e la Fortuna. L’amore: tra mercoledì e giovedì ci sarà un picco di Venere da non sottovalutare. Lato Fortuna, invece, venerdì e sabato preparatevi a un picco monstre che vi regalerà tanta felicità. Un po’ come il picco choc di ascolti de Il Conte di Montecristo, chescorsa è cresciuto a ben 5.800.000telespettatori e oltre il 31% di share. Un record!dal 27al 2Davide Maggio.