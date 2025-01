Bergamonews.it - Nuovo convegno formativo per conoscere gli adempimenti fiscali in scadenza

Leggi su Bergamonews.it

Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti le detrazioni, la cessione del credito, lo sconto in fattura, le CU (Certificazioni Uniche) e le comunicazioni delle spese per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica su parti comuni.A questo proposito, abbiamo organizzato l’incontroin‘ che si svolgerà venerdì 7 febbraio dalle 14.30 alle 17.30. I relatori dell’incontro saranno il dott. Matteo Gualandris e il dott. Edoardo Cornago, membri del Centro Studi ANACI Bergamo.È possibile seguire gli interventi in presenza, nella sede di Anaci in Via Vincenzo Bellini 43 a Bergamo, e on line, attraverso la piattaforma CiscoWebex.L’incontroè aperto a tutti ed è gratuito per i Soci ANACI a cui saranno riconosciuti anche i crediti formativi.