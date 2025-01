Screenworld.it - Nessuno si salva da solo – Streaming

Leggi su Screenworld.it

Guarda il filmsidaingratis e in HD in italiano su Itunes, RakutenTv, Google Play, RaiPlay. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K.INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: ItunesNon disponibile3.99 € (HD, SD)7.99 € (SD, HD) INSU: RakutenTvNon disponibile3.99 € (HD)7.99 € (HD, SD) INSU: Google PlayNon disponibile3.99 € (SD)7.99 € (SD, HD) INSU: RaiPlayGuarda GratisNon disponibileNon disponibilePowered by FilmamoRegia: Sergio CastellittoSceneggiatura: Margaret MazzantiniProduzione: Indiana Production, Wildside, Alien Produzioni, Rai Cinema con il contributo del MiBACT in collaborazione con MondadoriAttori Principali: Riccardo Scamarcio (Gaetano), Jasmine Trinca (Delia), Roberto Vecchioni (Vito), Ángela Molina (Lea)Data di uscita: 05 marzo 2015 (Italia)Durata: 104 minutiPaese: ItaliaLingua: italianoDistribuzione: Universal Pictures ItaliaTRAMA: Gaetano e Delia sono una coppia separata – lui è uno sceneggiatore di programmi televisivi, lei una biologa nutrizionista con passati problemi di anoressia – che si ritrova a cena per discutere delle vacanze estive dei loro figli.