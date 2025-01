Mistermovie.it - Mister Movie | Die, My Love di Lynne Ramsay con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence debutta a Cannes

“Die, My”, l’attesissimo nuovo film di, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival diquesto maggio. Dopo sette anni di assenza dalla regia, la cineasta scozzese torna con un cast stellare che includee LaKeith Stanfield, promettendo un thriller psicologico carico di tensione e profondità emotiva.torna al Festival di: un’altra possibile corsa alla Palma d’Oro?Secondo l’attore Marcus Della Rosa, che fa parte del cast, il film è ufficialmente in programma per il Festival. Non è ancora chiaro se “Die, My” sarà in competizione per la Palma d’Oro, ma, nota per la sua lunga storia di successi a, sembra destinata a tornare nella competizione principale.L’ultimo film della regista, “You Were Never Really Here”, ha ricevuto lodi unanimi e vinto il premio per la miglior sceneggiatura, oltre al premio per la miglior interpretazione maschile a Joaquin Phoenix.