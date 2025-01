Mistermovie.it - Mister Movie | Christopher Nolan in Italia per girare L’Odissea, ecco la location

L’adattamento cinematografico dell’epica Odissea di Omero, diretto da, avrà un legame speciale con la Sicilia, una delle terre mitiche protagoniste delle peregrinazioni di Odisseo.girerà indoveSecondo gli studiosi, diverse località siciliane, tra cui l’isola di Favignana, sono state parte dell’itinerario di Odisseo nel poema scritto da Omero nell’VIII secolo a.C.portain Sicilia: le riprese partono da FavignanaLe riprese siciliane del film, intitolato The Odyssey, inizieranno tra due mesi sull’isola di Favignana, celebre per il suo soprannome “isola delle capre”. La tradizione ritiene che questo luogo fosse quello in cui Odisseo, insieme al suo equipaggio, approdò per arrostire le capre e rifornirsi di cibo.