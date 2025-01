Meloni lascia l’Arabia | Nessuna incoerenza su bin Salman’ dazi Usa? Farò il possibile

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Replica alle opposizioni, che l’avevano tacciata diper le parole dette in passato su Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita da cui è stata ricevuta ieri, nel campo tendato di Al-Ula; suiassicura che lavorerà a una mediazione e traccia un bilancio della sua missione in Arabia, dove l’Italia ha sottoscritto un accordo di partenariato strategico e una serie di intese dal valore di circa 10 miliardi di dollari, in settori che vanno dall’energia alla difesa, passando per la tutela del patrimonio archeologico. In un resort situato nel cuore del paesaggio ‘marziano’ della valle di Ashar, Giorgiaincontra la stampa per fare il punto del suo viaggio istituzionale che l’ha vista prima a Gedda e poi nel sito Unesco di Al-Ula. Si dichiara soddisfatta, la presidente del Consiglio, sottolineando come quella in casa dei sauditi non sia stata una “visita di cortesia” ma un’occasione che ha consentito di portare a casa “risultati concreti per l’Italia”.