Maliseti siamo sotto scacco dei ladri

Una frazione messadai. Accade adove gli abitanti hanno cominciato ad avere paura per i continui furti e atti vandalici che vengono messi a segno dai balordi, anche quando i residenti si trovano a casa. A denunciare la situazione è Andrea Manfredini, residente ae responsabile del gruppo di vicinato, il primo a partire anni fa e che adesso conta una cinquantina di iscritti. "Sono giorni cheattacco dei– spiega Manfredini facendosi portavoce dei sentimenti di tutti i residenti della frazione – Furti negli appartamenti e nei garage sono praticamente continui. nella notte fra sabato e domenica i balordi hanno forzato il portone d’ingresso del civico 6 di via Renzo Grassi bloccando sia l’entra e sia l’uscita. Abbiamo dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per liberarci".