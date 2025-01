Ultimouomo.com - L’epica americana di Madison Keys

Se la vita fosse una storia, le cose belle accadrebbero a chi se le merita. Almeno nel climax conclusivo.Quandoha sconfitto in semifinale la numero due del mondo Iga ?wi?tek, il pubblico del tennis ha detto addio alla prima finale Slam tra la polacca e la numero uno Aryna Sabalenka. Le due da qualche anno sono le tenniste più forti in assoluto, staccate dalle altre da un gradino di eccellenza. La finale del WTA Master 1000 di Madrid dell’anno scorso, premiata come la partita più bella dell’anno, non ha fatto altro che rendere l’attesa ancora più insopportabile.?wi?tek sui campi di Melbourne fino a quel momento era stata opprimente: in cinque partite aveva perso quattordici game in tutto. Alla vigilia della sesta partita, la penultima del torneo, ci si aspettava che non sarebbe potuto succedere nulla di diverso da quello che pareva scritto.