Sport.quotidiano.net - Ippica. Sarà brutto a dire ma è stato bello a vedere. Anche Meno vince il premio "Palazzo Reale»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La discutibile fraseologia che sta prendendo piede da qualche tempo (“basta”, “”, “tanta roba” e altri modi didi assoluta banalità) hanno suggerito il nome al cavallo che ha vinto la quinta corsa in programma a San Rossore, la più qualitativa, cioè la condizionata”. Il cavallo, che facciamo fatica a nominare, si chiama(ma lui non ne ha colpa) ed ha vinto con scatto imperioso la corsa alla quale ambivano Alabama Pearl, Il Frantoio e soprattutto Breughel, il dormelliano che aveva colpito la fantasia degli spettatori diventando il favorito della corsa. Ma in un arrivo a quattro, il favorito èil peggior classificato preceduto da, Il Frantoio e Alabama Pearl. La riunione domenicale di corse al galoppo all’ippodromo di San Rossore ha reso omaggio ad alcuni dei luoghi più significativi della nostra città programmando corse importanti in un pomeriggio di storia e di arte oltre che di sport.